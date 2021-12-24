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【消費熱話】世界50最佳酒吧排名出爐 香港3間酒吧上榜 其中1間奪亞洲最佳酒吧

理財智慧 17:00 2021/12/24

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2021世界50佳酒吧（World's 50 Best Bars）排名日前出爐，雲集頂尖酒吧的香港共有3間上榜。龍舌蘭酒吧COA今年不僅奪得亞洲最佳酒吧的頭銜，在全球排名中也比去年更進一步，另外的驚喜還有九龍區的奢華爵士樂酒吧，與中環傳奇雞尾酒吧擠身全球50強之列。

香港第一位

位於中環的COA獲2021年世界50大最佳酒吧第7位，於眾多世界酒吧之中，以龍舌蘭為主題的本地酒吧不僅擠身十大，排名更升上第7，COA提供豐富的酒單，當中的創意雞尾酒也是最受歡迎的飲料之一。

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香港第二位

位於尖東瑰麗酒店的酒吧Darkside，亦登上全球50佳酒吧排名，並獲第49位，Darkside早前的《TimeOut Bar Awards》，此酒吧亦榮膺年度酒吧與最佳酒店酒吧兩大獎項，成績相當驕人。

貴為九龍區其中一間環境最優雅的爵士樂酒吧，Darkside不僅有美妙的現場爵士樂表演，而最新的ecoCOCKTAILS酒單，活用本土素材與閉環式製作技術，調校美酒的同時，將每天產生的廢物量減至最低。

香港第三位

位於中環的Quinary獲世界50大最佳酒吧第50位。Quinary「以街市為靈感的雞尾酒（Food market inspired cocktails）」的酒單十分受歡迎，曾經亦以分子調酒技術、多重感官享受贏得無數酒友的喜心。

2021年世界50大最佳酒吧全名單頭10名：

1. Connaught Bar, London

2. Tayēr + Elementary, London

3. Paradiso, Barcelona

4. The Clumsies, Athens

5. Florería Atlántico, Buenos Aires

6. Licorería Limantour, Mexico City

7. Coa, Hong Kong（亞州最佳酒吧）

8. El Copitas, St Petersburg

9. Jigger & Pony, Singapore

10. Katana Kitten, New York

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責任編輯：龍紀瑩

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