【長實 1113】 長實以約332億售飛機租賃業務 涉125架飛機 料獲利13億

長實集團（01113）公布，計劃出售飛機租賃業務，包括持有的125架飛機，總代價42.8億美元（約331.8億港元），預期出售交易產生的利潤總額約為1.7億美元（約13.2億港元），出售所得款項淨額擬用作一般營運資金用途。長實股價今日（24日）高見48.1元，最多升4.1%，收報47.75元，升3.4%。

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長實公告指，新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且難以預測，行業内為減輕波動而出現更多整合及併購活動。集團飛機租賃業務經內部整合後，認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機，而出售交易讓集團可釋放飛機組合的相關價值並變現理想收益，從而為集團股東創造價值，集團亦有機會重新調配資本以參與其他投資項目。

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記者：郭秀慧