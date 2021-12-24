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【新股IPO】名創優品擬明年來港第二上市

股樓投資 19:30 2021/12/24

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2022年的新股市場，中概股回流港股上市肯定是一大趨勢，且不乏重磅股份。有消息指，在美國上市的名創優品正計劃明年來港作第二上市，目前名創優品正與美銀及瑞銀就擬議的上市事宜進行合作，涉集資數億美元，不過目前計劃尚處於早期階段，集資規模及時間等細節可能會有所變化。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

名創優品於2013年在中國成立，公司早前宣佈，北美市場店鋪量達100間、全球門市則達5000間，遍佈全球100個國家和地區。集團去年10月於納斯達克交易所上市，集資金額達6.08億美元（約47.4億港元）。

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早前，名創優品宣布，將在明年9月21日之前回購多2億美元ADS（美國存托股票），計劃從其現有現金餘額中為回購提供資金。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：張以正

名創優品（美：MNSO） IPO 港股

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