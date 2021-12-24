【免費乘車】12月26日免費搭96R巴士 路綫來往鑽石山站至西貢黃石碼頭 可慳近車費40元

九巴與本地初創保險科技公司YAS微保險合作，推出「免費乘車郊遊日」，全港市民可於12月26日免費乘搭96R巴士，來回可節省40.6元車費。

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12月26日拆禮物日當日全港市民可以免費熱門假日郊遊綫路綫96R，來往鑽石山站同西貢黃石碼頭，沿途經多條熱門行山徑及郊遊熱點，如北潭涌、大網仔、北潭凹、上窰、黃石碼頭等。

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此外，巴士椅背設二維碼，掃描後可以用優惠價15元購買HYKE行山保。九巴表示，將預留車務資源及加派外勤人員，並僣在車頭位置提示乘客有關優惠。

96R：鑽石山站＜＞黃石碼頭

服務時間：

往黃石碼頭 ：07:30 – 18:20

往鑽石山站：08:50 – 19:30

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責任編輯：羅浩濂