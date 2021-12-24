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【免費乘車】12月26日免費搭96R巴士 路綫來往鑽石山站至西貢黃石碼頭 可慳近車費40元

理財智慧 19:03 2021/12/24

分享：

九巴與本地初創保險科技公司YAS微保險合作，推出「免費乘車郊遊日」，全港市民可於12月26日免費乘搭96R巴士，來回可節省40.6元車費。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

12月26日拆禮物日當日全港市民可以免費熱門假日郊遊綫路綫96R，來往鑽石山站同西貢黃石碼頭，沿途經多條熱門行山徑及郊遊熱點，如北潭涌、大網仔、北潭凹、上窰、黃石碼頭等。

【美食節】冬日美食節開鑼 每日限量發售1元花膠雞 展商看好銷情 【下一頁

此外，巴士椅背設二維碼，掃描後可以用優惠價15元購買HYKE行山保。九巴表示，將預留車務資源及加派外勤人員，並僣在車頭位置提示乘客有關優惠。

 

96R：鑽石山站＜＞黃石碼頭

服務時間：

往黃石碼頭 ：07:30 – 18:20

往鑽石山站：08:50 – 19:30

 

【筍工推介】香港電台請助理節目編排主任 主要協助協調及整理資料 月薪2萬元 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

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責任編輯：羅浩濂

香港 服務 九巴 行山徑 著數優惠 巴士 西貢 鑽石山

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