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【MPF】駿隆：打工仔年內人均蝕3300元　邊類股票基金回報最高？

Hot Talk 18:56 2021/12/24

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駿隆：打工仔年內人均蝕3300元　邊類股票基金回報最高？

中港股市下半年受監管風暴困擾，加上變種病毒Omicron肆虐，環球股市12月開始下跌，拖累強積金（MPF）回報。強積金顧問公司駿隆指，12月份強積金人均蝕414元。若總結年初至今，人均更加蝕3,303元。

移民潮？　第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高｜【下一頁】

截至12月17日，駿隆強積金綜合指數12月份下跌0.4點報254點，單月回報跌0.2%，年初至今回報則跌1.3%。其中，股票基金指數跌幅較深，12月跌2點至351點，單月回報跌0.7%，年初至今回報跌3.7%。

今年以來北美股票基金表現最好　平均回報達22%

港人偏好股票基金，若以國家或市場劃分，今年以來北美股票基金表現最好，累計回報22.1%。其後依次為歐股基金（16.3%）、其他股票基金（15.9%）、環球股票基金（12.6%）。

駿隆指出，即使在相同的資產類別，個別基金表現分歧，以歐股為例，年初至今表現最好及最差的基金回報差距達20.9%。駿隆提醒，成員需注意選中表現較佳的資產類別，同時所屬強積金計劃的基金回報表現亦猶為重要。

駿隆：長遠可考慮估值偏低的中港股市　值搏率高

駿隆指，美國通脹數據未有超出市場預期，市場預期聯儲局的收水行動未必會再加速，但變種病毒為市場帶來不確定性，拖累強積金市場12月表現。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者需留意美股短期波動，長期可考慮估值偏低的中港股市，值搏率會較高。低風險投資者需留意加息對債券價格的負面影響，亦可考慮人民幣債券與保守基金持盈保泰。

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