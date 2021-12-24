【體育發展】本港體育發展有待加強 專家倡政府推「體育消費券」

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，日前公布有關「促進產業化推動體育發展」研究報告顯示，港人對有關體育產業的的發展前景看法一般，建議政府推出體育消費券，以普及本港未來的體育發展。

結果顯示，受訪市民對「香港體育發展前景理想」、「香港體育相關行業工作有前景」及「香港做專業運動員有發展空間」的同意程度，平均分分別只有5.32分、5.55分及5.46分，10為最高。同時，他們對「香港整體環境有助鼓勵市民做運動」及「政府推動體育發展方面表現理想」的同意平均分，亦分別只有5.56分及5.40分，反映受訪者對有關體育產業的的發展前景看法僅屬一般，並沒有明確取向，且認為本港的普及體育發展有待加強。

同場加映 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

上述研究透過實地調查方式，於今年10月20日至26日期間，訪問520名15至64歲香港市民。結果發現，多達三成受訪者過去半年完全沒有做運動，逾四成表示每星期最少做一次，當中每天都做運動的僅佔一成，顯示整體運動風氣不盛。雖然政府在2017／18學年開始推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，鼓勵學校向相關團體開放設施，並藉以提升學校體育風氣。是次研究發現，只有6.8%受訪者曾在學校做運動，而且全為15至24歲青年，其餘七成在政府或公共設施做運動，反映市民仍然依靠公共性質的場地。

研究訪問多名專家、學者及體育產業持分者。他們普遍認為，現時香港體育發展主要依靠政府資源的模式，不足以應付大規模發展的需要。有受訪專家指出，運用市場資源去將體育相關的事業和產品疊加起來產生協同效應，可產生更大的效益，有利體育和經濟發展，長遠能促進市民健康和帶動經濟增長。

青年創研庫經濟組表示，建議政府推出體育消費券，津貼市民在商業市場學習體育技能、入場觀看體育賽事和參加比賽；並在薪俸稅下增設「個人體育學習開支」的扣除項目，以提升市民做運動的能力和興趣，並帶動體育服務和產品的需求，長遠亦有利於普及體育發展。

此外，研究建議運用體育產業推動體育發展，並促進經濟與就業的相關例子屢見不鮮，又認為，政府應將體育產業納入「資歷架構」，並運用「過往資歷認可」機制，確立體育產業從業員的專業性，以促進人才發展。

同場加映 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩