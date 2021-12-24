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【半導體】英特爾擬在歐建新廠　耗資過百億美元

環球政經 19:36 2021/12/24

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據《彭博社》引述消息人士報道，晶片巨頭英特爾（Intel）計劃在歐洲內增加產能，包括在法國和意大利增建設施，以及在德國設立生產基地。

消息人士透露，英特爾將在法國將建立一個研究和設計中心，意大利會設立測試和組裝工廠的。而主要的晶圓製造廠則有可能於德國設廠，是次擴建將耗資數百億美元。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

報道稱，英特爾希望追回近年失去的市場份額，計劃擴張美國和歐洲的生產線，以平衡亞洲製造業的主導地位。英特爾及歐洲等國的政府代表則拒絕置評論相關事件。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底　建議關注部分優質龍頭公司　【下一頁

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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