【半導體】英特爾擬在歐建新廠　耗資過百億美元

據《彭博社》引述消息人士報道，晶片巨頭英特爾（Intel）計劃在歐洲內增加產能，包括在法國和意大利增建設施，以及在德國設立生產基地。

消息人士透露，英特爾將在法國將建立一個研究和設計中心，意大利會設立測試和組裝工廠的。而主要的晶圓製造廠則有可能於德國設廠，是次擴建將耗資數百億美元。

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報道稱，英特爾希望追回近年失去的市場份額，計劃擴張美國和歐洲的生產線，以平衡亞洲製造業的主導地位。英特爾及歐洲等國的政府代表則拒絕置評論相關事件。

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責任編輯：黃苑筠