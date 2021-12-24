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【美食節】冬日美食節開鑼 每日限量發售1元花膠雞 展商看好銷情

理財智慧 17:00 2021/12/24

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第19屆「香港冬日美食節」由今日平安夜起，一連5日至下星期二，在灣仔會展中心舉行。今早有在場外排隊等入場的市民，在開門一刻跑入場搶購1元、10元大特價美食。

今年香港冬日美食節共超過800個參展商參與。首日早上人流不絕，不少市民帶同手拉車前來掃貨，參展商推出各種優惠吸引顧客，如推出每日限量發售的1元花膠雞，參展商預計銷情良好。

同場加映 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

因應會場及會展範圍內繼續禁止飲食，有售賣即食菜餚的參展商在場內翻熱食物，讓市民帶離會展試食，希望吸引他們將來再光顧，又說節日下，消費氣氛越來越好，帶旺銷情。

除了長者、兒童、殘疾人士等獲豁免人士外，所有入場者必須掃描「安心出行」應用程式。冬日美食節期間，會展亦舉行冬季購物節、家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽。3歲或以下小童、及65歲或以上長者免費進場。

同場加映 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：龍紀瑩

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