【特別措施】參加者須已接種疫苗兼佩戴口罩 紐約時代廣場今年除夕倒數限流

美國新冠疫情反覆，確診個案連日急升，美國紐約市長白思豪表示，因應疫情關係，今年將縮減於時代廣場除夕倒數規模，並要求出席人士須已接種疫苗及全程佩戴口罩。

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他表示，今年可參與倒數的現場觀眾由原本5.8萬減至1.5萬人，所有出席人士須要佩戴口罩及完全接種新冠疫苗，亦要在下午3點後才能進入倒數活動範圍。而5歲以下的兒童則必須由已接種新冠疫苗的成人陪同，才能參與現場倒數。

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候任市長亞當斯（Eric Adams）將於下月1日接任白思豪，他表示，白思豪在應對Omicron變種時採取正確預防措施，又指隨2022年到來，紐約民眾及遊客可享受時代廣場及紐約其他地方。

美國紐約過去單日新增逾26.5萬宗確診，確診個案連續兩日突破20萬宗。紐約市過去單日新增近1.7萬宗確診。

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責任編輯：潘曉豐