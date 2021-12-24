【本地零售】 日本城母企賀30周年 派中期息及特別息共14.7仙　

日本城母企國際家居零售（01373）昨日（23日）收市後公布中期業績，盈利見倒退，但同時宣布派特別息，帶動股價今日（24日）最多升3.7%，高見2.8元，收報2.79元，升3.3%。集團公布，截至今年10月底止中期業績，營業額13.1億元，按年跌0.5%；股東應佔溢利錄得9,514.1萬元，按年下跌43.8%。

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為慶祝日本城30周年及以表對股東支持致以感謝，派中期息每股10.5仙，另派特別息每股4.2港仙，合共14.7仙，按年增長63%。中期盈利倒退，公司解釋指，主要由於期內特區政府沒有發放「保就業」工資補貼，而去年則錄得9,200萬元補貼和租金減免，加上新加坡市場勞動力短缺及全球貨櫃運輸短缺問題亦導致營運成本增加所致。

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記者：郭秀慧