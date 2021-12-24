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【BTS】成員SUGA確診新冠肺炎 已打完2劑疫苗

環球社會熱點 18:42 2021/12/24

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南韓男團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）今日（24日）宣布確診新冠肺炎，也是BTS隊内首名確診成員。據悉，SUGA已完成接種新冠疫苗，由美國返回南韓前進行的新冠病毒檢測確診。

BLACKPINK成員Lisa確診新冠 3名隊友無中招（第二版）【下一頁】

韓媒引述BTS所屬的經紀公司BIGHIT MUSIC指，BTS本月初於美國洛杉磯舉行的演唱會順利結束後，28歲的SUGA逗留美國放假。

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SUGA直至周四（23日）飛返南韓，但他今日收到通知，指他返韓前在美國進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

據悉，SUGA今年8月底已經完成接種兩劑新冠疫苗。他暫時沒有出現發燒等症狀，正進行家居隔離。而由於SUGA是在隔離期内確診，因此他未有和其他成員接觸過。

SUGA已于8月底完成新冠疫苗全程接種，目前沒有出現發燒等症狀，正在接受居家隔離。經紀公司表示，由於SUGA在隔離期內確診，沒有與其他成員接觸過。

BTS可免服兵役？ 南韓官員稱應予演藝界豁免（多圖）【下一頁】

南韓周五（24日）宣布單日再增超過6,200宗新冠肺炎確診個案，單日確診數連續兩日低於7,000宗，累計確診59.6萬宗。韓媒分析指南韓疫情略見緩和，或因政府本月初於全國範圍內收緊防疫限制初見成效。

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責任編輯：鄭錦玲

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