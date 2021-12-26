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【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）

環球社會熱點 11:05 2021/12/26

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南韓男團BTS（防彈少年團）成員周日（26日）宣布，再多兩名成員確診新冠肺炎，繼周五（24日）確認的SUGA（閔玧其）後，Jin（金碩珍）及RM（金南俊）周六下午（25日）也證實確診。SUGA、Jin及RM今年8月底已經完成接種兩劑已完成接種新冠疫苗，近日由美國返回南韓後證實確診。

（第二版更新多兩名成員確診)

BLACKPINK成員Lisa確診新冠 3名隊友無中招（第二版）【下一頁】

BTS所屬的經紀公司BIGHIT MUSIC發表官方聲明，指BTS本月初於美國洛杉磯的演唱會順利結束後，SUGA及RM逗留美國放假。

RM於17日回到南韓，當時PCR檢測為陰性，隨後根據防疫措施進行居家隔離。在解隔離之前再次進行檢測時，得到陽性結果，目前沒有特別症狀。

Jin於6日回南韓之後，一直到解隔離時檢測皆為陰性。但近期出現感冒症狀，再經PCR檢測過後確診新冠肺炎。

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SUGA則於周四（23日）飛返南韓，但他周五收到通知，指他返韓前在美國進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

SUGA暫時沒有出現發燒等症狀，正進行家居隔離。由於SUGA是在隔離期内確診，因此他未有和其他成員接觸過。

BTS可免服兵役？ 南韓官員稱應予演藝界豁免（多圖）【下一頁】

南韓周五（24日）宣布單日再增超過6,200宗新冠肺炎確診個案，單日確診數連續兩日低於7,000宗，累計確診59.6萬宗。韓媒分析指南韓疫情略見緩和，或因政府本月初於全國範圍內收緊防疫限制初見成效。

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責任編輯：鄭錦玲

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