英國公民遊歐將需取許可 仲要繳交62元

英國今年正式脫歐，需要與歐盟重新制定各大政策，包括出入境簽證等。歐盟發言人周四（23日）證實於明年年底起，所有入境歐洲神根公約地區的英國民眾，需要事先登記旅遊許可並支付7歐元（約62港元）的費用，最長可逗留90日。

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最近眾多歐洲媒體報道指，英國民眾於明年起進入神根公約（Schengen Agreement） 地區的歐洲國家，需要支付費用。歐盟發言人周四證實，所有持英國護照的公民於2022年底起，將被列入歐盟旅遊審查系統（ETIAS）之內，需要預先申請旅遊許可、而且需要支付支付7歐元費用，最長可逗留歐洲90日。

ETIAS容許61個非歐盟國家的公民、包括香港，旅客可預先申請旅遊許可，前往22個神根內歐盟國家、安道爾（Andorra）及摩納哥（Monaco）旅遊，每次成功申請的有效期為3年，期間可無限次使用。

神根公約內的歐盟國家包括法國、德國、西班牙；非神根公約的歐洲國家包括括保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、愛爾蘭及羅馬尼亞。此外，神根公約亦包括冰島、挪威、瑞士等非歐盟國家。

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責任編輯：郭麗明