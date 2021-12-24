▲ 【內房危機】富力張力向兒子張量旗下力量發展售貴州礦場75%股權 撲水11億人幣

多間內房企業資金鏈緊張，富力地產 （02777） 大股東張力密密撲水。今次張力向兒子張量旗下內地煤炭生產商力量發展 （01277） 出售貴州省六盤水市礦場的75%股權，套現11億元（人民幣，下同），由於力量發展計劃在上一次收購後12個月內再進行收購，同時收購事項構成關連交易，故將召開股東特別大會，讓獨立股東酌情批准收購協議。

值得留意是，張力為力量發展的執行董事兼主席，今月初力量發展曾向張力等收購持有內蒙古地皮和物業的烏海富量100%股權，作價1500萬元。

力量發展稱，礦場位於貴州省六盤水市水城縣東南部的山區，與水城縣鄉鎮東南的直線距離約為40公里。許可生產能力為每年60萬噸，開採面積為17.0437平方公里，採用地下開採的方法採煤，截至去年應的綜合總資產及資產淨值為零。

力量發展再收購張力資產，力量發展稱，今次收購事項完成後，集團可通過開發、建設及採掘目標礦場的煤炭資源，進一步加強其在中國西南地區的銷售佈局，認為中國煤炭生產及銷售的市場條件良好，收購事項是利用該條件的一次良機。

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