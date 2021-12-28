【螞蟻花唄】中國信達60億人幣認購螞蟻消費金融20%股權、全日升12%　舜宇光學反跌4%低收

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團今年成立「重慶螞蟻消費金融」公司，處理消費信貸業務「花唄」，最新螞蟻消費金融向內地多家機構增資220億元（人民幣，下同），當中四大國有資產管理公司中國信達 （01359） 出資60億元現金認購「螞蟻消費金融」，而藍籌股舜宇光學 （02382） 出資18億元認購。

增資事項完成後，中國信達將持有螞蟻消費金融的24.003%股份權益。中國信達早段曾升近25%，破頂高見1.62港元，全日收報1.45港元，升11.5%，成交額6.13億港元。

螞蟻消費金融擬向全體增資認購方合計增發220億元註冊資本，公司註冊資本將由80億元增加至300億元。

螞蟻消費金融增資220億元中，螞蟻集團認購110億元，維持持股50%，並為單一最大股東。

是次參與增資的除了中國信達，尚有舜宇光學 （02382） 、博冠科技、渝富資本，3家機構分別出資18億、13.2億及7.8億元。

完成增資後，舜宇光學持股6%，為螞蟻消費金融第三大股權擁有人。舜宇光學全日跌3.87，收243.2港元，成交13.68億港元。

螞蟻消費金融其他股尚包括寧德時代、中國華融等。

阿里巴巴股價則平穩，全日升0.4%，報113.5港元，成交26億港元。

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