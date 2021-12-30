【在家工作】面向未來　科技如何支援混合工作模式？

雖然新冠肺炎的影響逐漸放緩，未來仍然難以預測。工作空間不再局限於固定的辦公室環境，它無處不在。Forrester 的研究報告1預計 2022 年全球 70% 的國際大型公司，將會推行不同程度的混合工作模式。無論是在辦公室或家中工作，都必須支援混合工作技術，確保員工和公司之間保持緊密聯繫，不論身處何方都能互相分享想法，一同協作。

是時候規劃宏觀願景 保持互動

根據 Zoom 近期發布的一項全球調查，來自 10 個市場的受訪者當中，52% 至 71% 計劃以面對面和虛擬會議結合的混合模式經營業務。另外，國際人力資源顧問公司 Randstad 的報告顯示，香港地區的員工更能適應遙距工作模式，五分之二受訪者表示在家工作時生產力會更高，但也有三分之一表示，懷念同事間的社交互動。這些報告都顯示對僱主和僱員而言，適應工作模式的轉變和實行混合工作模式並不容易。

縱使大多數員工已逐漸適應混合工作模式，領導層必須由員工的工作環境及整體滿意度層面思考，如何提供支援，塑造一個令大家在家中更有效工作的環境。不論所有同事工作地點是否一致，最重要是於工作期間保持團隊內小互動的重要性。

科技助溝通 也保障「好好休息」

例如，方便易用的資料庫，可以幫助員工解決技術問題，即使在遙距工作時，亦不會造成影響。另外，培訓資源和錄製課程是實用的資源，協助員工自行快速學習。

透過資料庫解決問題的確需要改變思維及習慣，但企業和員工的共同努力，是混合工作模式普及化的先決條件。領導層方面，他們需要確保員工在工作時均保持聯繫，且工作結束後則能停止來往好好休息；員工方面，遙距工作時必須確保有同等機會，參與於辦公室內工作同事的討論和協作，這亦令各種為辦公室而設的溝通應用程式，成為員工隨時聯絡的重要工具。但是，它們與任何渠道一樣，不應作為延長工作至私人時間的方法。

隨著員工再次回到辦公室工作，企業調整員工工作模式最為重要。因此，如何管理人才、轉型及信任這三方面的轉變，將會是重回傳統工作模式的重點。根據 Forrester 的數據，提升員工體驗是企業在人才管理方面將優先考慮的項目，佔人力資源預算的20%。



統一平台 方便共享資訊

今天的企業領導必須詳細考慮如何在數碼層面上建立最佳員工體驗吸引及挽留人才。想要成功促使業務成功便要與建立有意義的連繫，並且尋找提升遙距工作生產力的方法。

公司亦要改變與顧客、合作夥伴和團隊的溝通方式，例如引入統一通訊方案。它提供更簡便的平台讓所有人能共享資訊、溝通和協作，即使身處不同地方亦仿如身處辦公室工作。

最後，凝聚信任的工作氣氛對於維持工作順暢不可或決。遙距工作的員工需要確保他們使用的系統和數據安全可靠，並且能隨時表達意見，令他們感到被接納。

「面向未來」不應只著重於被動措施，亦可以積極地規劃公司如何向著更好的方向發展。對新一代而言，若能提供結合專業知識和人性面的混合工作模式，行業和相關企業的吸引力將會提升。領導層不得不重新思考並採納更具彈性的管理模式，與員工建立信任，培養新式的工作文化。