【日本經濟】味噌湯有助病後調理？　日本女公關病癒　創品牌拯救夕陽味噌企業

▲ 本女公關高橋元美瞄準這個機會，研發和推出容量較小、有不同口味的「味噌球47」。

味噌是日本常見的傳統發酵食品，然而，日本味噌工業協會數據顯示，截至2007年的40年之間，由於受到家庭平均成員人數下降、飲食漸偏向西式影響，人均食用味噌量減少近半，至每年約3.8公斤。

一直以來，日本的味噌產品都以較大容量的包裝為主。據共同社報道，日本女公關高橋元美瞄準這個機會，研發和推出容量較小、有不同口味的「味噌球47」。從而幫助一些面臨資金周轉困難、沒有繼承人承接的味噌小企，能夠繼續生存。

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味噌球只需加入熱水攪拌，30秒後便可變身為味噌湯。品牌採取「海納百川」策略，搜羅日本國內不同地區、小企的自家口味，令顧客有更多選擇之餘，亦為各區中小企帶來機遇。

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病後得到啟發 創味噌球生意

高橋元美選擇創立這門生意，全因早年患病後，發現飲用小企所生產的味噌，令她身體會恢復更快。經過一段時間的市場研究，去年決定進行眾籌融資後，更成功建立品牌。

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事實上，味噌在海外市場亦受歡迎。據日本味噌工業協會顯示，味噌的出口量不斷增長，去年出口量和出口額，也較1977年增長約15倍，分別達至1600噸和38億日圓。

高橋元美也看準海外市場，在2018年和2019年期間，在台灣和香港推介味噌球的樣本，測試市場反應。並期望，能夠面向對健康食品感興趣的客戶。疫情下她仍繼續在社交網站進行宣傳，並得到來自德國和南非等地客戶的回應，計劃在疫情完結後，開拓海外市場。

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責任編輯：馬意文

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