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【Zoom新功能】Zoom推視像留言　新更新助辦公桌預訂

科技 15:00 2021/12/25

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隨著疫情影響，混合工作模式的興起，視像平台Zoom被不少企業及教育機構廣泛使用，Zoom更不斷推出新功能吸客。Zoom近日再宣布推出一系列更新，當中包括：新增視像留言、快捷預訂辦公桌功能，為用戶提供更多元溝通及工作模式。

是次更新中，Zoom帶來了全新的「視像留言」功能。用戶除可視像語音問候語，回覆未接來電外，更可為指定聯絡人，錄製更具個人化的問候語，來電者也可以留下視像留言訊息。新功能皆適用於：Windows、macOS或Linux的Zoom桌面版，5.5.0或更高版本；及iOS或Android的Zoom 應用程式，5.9.0或更高版本。

    點擊圖片放大
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除此之外，Zoom也推出「辦公桌預訂」功能測試版，透過互動地圖，用戶無論在辦公室或家中，均可預訂辦公室內的工作空間。目前預計新功能的測試版將於本月下旬發布。

【Tesla爭議】Tesla擬推更新　禁用戶行駛期間使用遊戲功能

責任編輯：殷凱怡

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