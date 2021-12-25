【授權商機】港人疫下多留港消費　羚邦集團瞄準機會出招 全年總收入增6.4%

▲ 港人愛玩也懂得享受生活，企業要經營影視及娛樂業務，需按觀眾口味預測本地需求。

港人愛玩也懂得享受生活，企業要經營影視及娛樂業務，需按觀眾口味預測本地需求。羚邦集團 （02230） 有從事授權、拍攝、發行等多項業務，授權業務上會根據潮流變化，嘗試從港人對娛樂體驗的需要，推出多項活動，例如找來人氣男團ERROR為《鱷魚君最後的100天》配音。

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羚邦集團主席趙小燕認為，從事娛樂事業不能只在背後默默工作，更希望未來有更多人認識其集團，以求在本地建立屬於自己的品牌形象。

她解釋，集團過去有不少活動，例如與多個品牌、卡通聯乘合作，甚至設立自家動漫頻道Ani-One，播放來自海外採購的影片。惟觀眾或認識頻道，卻不了解羚邦集團，因而近來積極推出多項活動，並貫以集團名字。

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今年推出的活動之中，除了與本地知名組合合作外，還藉知名角色「百變小櫻」、「小王子」等推出多項計劃。當中，製作小王子立體書、烘焙班，以及作者的生平繪本等。另建立新平台，邀請不同的合適創作人，在不同時期按指定主題進行創作，以及在平台上發售該些創作的作品。在多項活動並行之下，其最新的全年總收入更按年增長6.4%。

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記者：馬意文