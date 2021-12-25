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【遊戲熱話】缺貨潮反令任天堂受惠？　日本最新遊戲銷售前30名全由Switch奪得

科技 14:00 2021/12/25

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據日本遊戲網站《Fami通》的數據顯示，當地12月13至19日的遊戲銷量前30名全由Switch奪得。（Pokemon）

微軟Xbox Series X/S及Sony PS5因芯片短缺而出現缺貨危機，消費者「一機難求」，連帶影響遊戲銷售。但此情況反而令任天堂受惠，據日本遊戲網站《Fami通》的數據顯示，當地12月13至19日的遊戲銷量前30名全由Switch奪得。

【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！ 8款遊戲玩家最願意「課金」

網站列出的前30名遊戲銷售表現中，全部由任天堂Switch包辦，沒有任何一款PS5或Xbox遊戲上榜，反映缺貨危機影響遊戲銷售。至於本週銷量第一名由《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》奪得，其已經連續5週成為冠軍，單在日本已經售出超過200萬套。

【機迷熱話】微軟再與Adidas聯乘 推Xbox二十週年紀念波鞋

至於《瑪利歐派對超級巨星》及《靈活腦學校 一起伸展大腦》分別排名第二和第三位，其中幾款經典的遊戲銷量依舊驚人，例如《Minecraft》、《瑪利歐賽車8豪華版》、《集合啦！動物森友會》、《任天堂明星大亂鬥特別版》等作品，都在銷量榜的前10名。
在主機方面，由於Switch供應穩定再加上需求大增，所有機型在日本合計單周售出17.6萬部，而PS5只有8,664部、Xbox Series X/S則為2,889部。

【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5 外媒揭3大關鍵優勢

責任編輯：廖淑瑩

 

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