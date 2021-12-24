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特朗普抨擊加密貨幣 老婆梅拉尼婭反進軍NFT界

環球社會熱點 17:46 2021/12/24

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美國前總統特朗普接受訪問時抨擊加密貨幣危險，強調他堅信只有美元才是最穩定貨幣。但特朗普妻子梅拉尼婭則與特朗普想法不同，早前宣布發行個人非同質化代幣（NFT）。梅拉尼婭以1枚Solana（SOL）幣發售NFT畫作，並將收益用作支援兒童。

任內推動疫苗獲拜登讚許 特朗普：好意外，好感激 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）本周接受霍士新聞（Fox News）訪問時，提到他並不喜歡加密貨幣，形容這是一樣非常危險的事物（a very dangerous thing）。

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特朗普指出加密貨幣泡沫未來或會以前所未有的形式爆破，屆時科網泡沫爆破與其相比都只不過是小兒科。特朗普又指對他來説，他仍然只喜愛美元而非其他貨幣。

但梅拉尼婭（Melania Trump）近日就進軍NFT界，她發行名為《Melania's Vision》的NFT，是一幅描繪梅拉尼婭雙眼的水彩畫作品。網站上更形容梅拉尼婭的雙眼有如靈感之窗。

這款NFT的售價為1枚SOL幣，按照Coinbase網站截至本港周五（24日）下午的價格顯示，1枚SOL幣的價格為1,476.4港元。

特朗普訪問自爆已打第3針新冠疫苗 惹侵粉不滿狂噓 【下一頁】

梅拉尼婭透露她對藝術充滿熱誠，因此通過她的公益項目「Be Best」來履行支援兒童的承諾。她表示會運用NFT平台的收益用作支援兒童的資金，讓他們學習編程及軟件開發等電腦技能。

雖然特朗普曾數次公開表態反對加密貨幣，但他在梅拉尼婭宣布推出NFT後，其前總統辦公室也發表聲明，讚揚梅拉尼婭利用區塊鏈技術體現美國人的創造力和企業家精神。

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責任編輯：鄭錦玲

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