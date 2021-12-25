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【聖誕商機】派對聚會人數疫市回升　到會商戶營業額增1倍

14:00 2021/12/25

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聖誕佳節是與家人、朋友一起歡聚的日子，不少市民在本星期開始，陸續舉辦派對慶祝

聖誕佳節是與家人、朋友一起歡聚的日子，不少市民在本星期開始，陸續舉辦派對慶祝。受訪市民張小姐指，由於今年繼續留港慶祝，消費金額也較去年增加一倍。有到會商戶表示，今年較多人提早下單，銷售額更按年增長一倍。

日之苑行政總裁陳學濤表示，顧客今年不但提早至12月中旬下單，定單的日期也較以往提前和延長。他並舉例，往年最多定單只有24日或25日，今年很多日子也暢旺，更稱：「22日已有十數張定單，生意太好做不來。」目前已經截單，不再接聖誕假期的定單。

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Mela Food Express負責人李小姐也認同，並指踏入12月便相繼有定單，更提及今年生意已回復至疫情前水平。惟較多司機選擇在當日休假，讓她憂慮物流難以配合，已停止接新單。

到會商戶的聖誕訂單增加，陳學濤坦言，帶動今年整體銷售額增逾一倍，每張定單單價也上升。並解釋，顧客願意購買較貴的食品，去年每張定單平均金額1,000元至2,000元，今年增加至3,000元至4,000元。

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不過，Mela Food Express的李小姐也指，雖然定單增加，但顧客消費模式與疫情前比較有所改變。她舉例，企業聚會的定單與往年比較，數目變多卻金額減少。

她解釋，過去企業客戶較多訂購30至40人的分量，定單金額也3,000元至4,000元；今年企業客定單變為8至10人，單價也下跌至1,000元至2,000元。惟重申，由於企業客的定單數目增加，整體銷售額與疫前相若。

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記者：馬意文

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