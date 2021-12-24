【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）

▲ 東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單 東亞：藉機運用資源發展業務

金管局完成對具本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單的年度評估，決定將東亞銀行 （00023） 剔出、不再被識別為具本地系統重要性認可機構。緊接今次評估後，名單上的認可機構總數由6間減少至5間，最新名單將於明年1月1日生效。

東亞銀行表示，尊重金管局作出的2022年度檢討結果。發言人續指，一直是本港同業中擁有最穩健資本基礎的銀行之一，同時亦會利用這次檢討結果帶來的彈性和契機，進一步運用資源以發展業務。

金管局指，與往年一樣，評估考慮到認可機構的規模、關連性、可替代性，以及複雜程度。考慮到東亞銀行相對其他機構的系統重要性，因此在今次評估不再被識別為D-SIB。

至於仍然在名單上的5間銀行，分別是：香港上海滙豐銀行、中銀香港、渣打香港、恒生銀行 （00011） 及工銀亞洲。其中，以滙豐在較高吸收虧損能力資本規定（HLA資本規定）組別排名最高、達到第4級，須符合額外資本要求，即HLA資本規定須達到2.5%。

最新市值超過325.6億元的東亞銀行，在2018年9月被剔出恒生指數，結束34年的藍籌地位，當時有分析指主要與東亞的成交額較少有關。資料顯示，東亞被剔出藍籌前、即在2017年底的市值約850億元，較目前市值仍高出1.6倍。

具系統重要性銀行（SIB）是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響，會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。為針對SIB所帶來的額外風險，SIB會受制於特定的監管措施，包括額外資本要求（即HLA資本要求）、加強監管力度（尤其對風險管理及管治等範疇），以及優先進行恢復及處置規劃。

（第二版加入東亞銀行回應）

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