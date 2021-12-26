▲ 【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資 京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）

內地科網巨頭騰訊 （00700） 投資眾多科網企業，甚至曾與阿里巴巴 （09988） 幾乎將內地科網業二分天下，現時騰訊系、阿里系投資足跡遍布社交媒體、支付、外賣、叫車平台、雲計算等。騰訊今次計劃實物分派京東A股予股東，並透露在騰訊投資策略下，當被投企業可以自行籌集資金應付未來計劃，騰訊會在適當時候退出投資。雖然多間券商均預計，騰訊短期內不會再派貨減持旗下公司股權，包括美團 （03690） 、快手 （01024） 等，但長遠而言，相信騰訊日後會退出更多成熟的投資項目。整合彭博數據顯示，連同京東，騰訊至少在25間上市公司的持股貨值超過10億港元，當中在9間上市公司的持股貨值超過100億港元。若騰訊將25間上市公司的持股悉數出售或分派，估計小股東可獲相當每股價值66.78元。

截至9月底，騰訊上市投資公司（不包括附屬公司）的公允價值為11,966億元人民幣。聯營公司的投資的公允價值為9,474.00億元人民幣。根據彭博數據，截至周五（24日）下午3時，騰訊最大的投資項目為內地外賣平台龍頭美團，騰訊持有美團超過10億股，持股市值超過2443.4億元，以騰訊流通股份96.08億股推算，估計相當每股價值25元。騰訊持有快手7.3億股，市值超過573.5億元，以騰訊流通股份推算，估計相當每股價值5.97元。

騰訊主要上市公司投資

項目 股份 股份編號 持股（億股） 持股市值（億元） 估計相當每股價值（元）* 背景 1 美團 03690 10.61 2443.4 25.44 內地最大外賣、生活服務預訂平台 2 京東 09618 4.97 1388.2 14.45 內地電商龍頭之一 3 快手 01024 7.29 573.5 5.97 內地短片社交及直播平台 4 Spotify 美：SPOT 0.17 308.8 3.22 全球串流音樂巨頭 5 閱文 00772 5.87 302.6 3.15 內地網絡文學及IP培育開發企業 6 SEA 美：SE 0.12 215.2 2.24 營運東南亞最大電子商務平台之一Shopee 7 Krafton 韓：259960 0.07 205.4 2.14 前身為藍洞遊戲開發室，曾製作著名遊戲絕地求生（PUBG） 8 嗶哩嗶哩 09626 0.44 166.1 1.73 內地知名視頻彈幕網站 9 網石公司（Netmarble ） 韓：251270 0.15 118.8 1.24 韓國遊戲開發商，曾製作《石器時代：起源》、《MARVEL未來之戰》及《七大罪》等 10 拼多多 美：PDD 0.19 87.2 0.91 內地電商龍頭之一 11 京東 ADR 美：JD 0.15 85.6 0.89 京東ADR持股 12 同程藝龍 00780 4.76 71.9 0.75 內地旅遊產品預訂平台 13 Afterpay 澳：APT 0.14 71.2 0.74 澳州金融科技公司、「先買後付」領域龍頭 14 Lilium NV 美：LILM 0.76 46.2 0.48 德國飛行汽車企業 15 中金公司H股 03908 2.16 45.6 0.47 內地最大投資銀行之一 16 Oxford Nanopore Technologies 英：ONT 0.63 44.3 0.46 英國DNA測序設備的生物科技公司 17 易鑫 02858 35.15 41.8 0.44 汽車金融交易平台 18 Farfetch 美：FTCH 0.17 41.8 0.44 奢侈品電商 19 眾安在綫 06060 1.5 40.3 0.42 互聯網保險公司 20 華納音樂集團 美：WMG 0.08 26.2 0.27 環球知名唱片公司 21 聯易融科技 09959 3.17 21.5 0.22 供應鏈金融科技SaaS企業 22 蔚來汽車 美：NIO 0.07 16.6 0.17 內地新能源汽車企業 23 創夢天地 01119 2.49 14.7 0.15 內地手遊發行商 24 貓眼娛樂 01896 1.57 14.2 0.15 電影娛樂平台，電影門票預訂網站 25 貝殼找房 美：BEKE 0.08 12.1 0.13 房屋出租資訊網站 26 華誼兄弟 滬：300027 2.2 10.7 0.11 內地電影、電視劇製作公司 #數據來源：彭博 *以騰訊流通股份96.08億股推算

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記者：李哲毅