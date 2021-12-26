【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）

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【iBond 】環球通脹急升溫 為何iBond 回報率仍只得兩厘多？
內地科網巨頭騰訊 （00700） 投資眾多科網企業，甚至曾與阿里巴巴 （09988） 幾乎將內地科網業二分天下，現時騰訊系、阿里系投資足跡遍布社交媒體、支付、外賣、叫車平台、雲計算等。騰訊今次計劃實物分派京東A股予股東，並透露在騰訊投資策略下，當被投企業可以自行籌集資金應付未來計劃，騰訊會在適當時候退出投資。雖然多間券商均預計，騰訊短期內不會再派貨減持旗下公司股權，包括美團 （03690） 、快手 （01024） 等，但長遠而言，相信騰訊日後會退出更多成熟的投資項目。整合彭博數據顯示，連同京東，騰訊至少在25間上市公司的持股貨值超過10億港元，當中在9間上市公司的持股貨值超過100億港元。若騰訊將25間上市公司的持股悉數出售或分派，估計小股東可獲相當每股價值66.78元。
截至9月底，騰訊上市投資公司（不包括附屬公司）的公允價值為11,966億元人民幣。聯營公司的投資的公允價值為9,474.00億元人民幣。根據彭博數據，截至周五（24日）下午3時，騰訊最大的投資項目為內地外賣平台龍頭美團，騰訊持有美團超過10億股，持股市值超過2443.4億元，以騰訊流通股份96.08億股推算，估計相當每股價值25元。騰訊持有快手7.3億股，市值超過573.5億元，以騰訊流通股份推算，估計相當每股價值5.97元。
|項目
|股份
|股份編號
|持股（億股）
|持股市值（億元）
|估計相當每股價值（元）*
|背景
|1
|美團
|03690
|10.61
|2443.4
|25.44
|內地最大外賣、生活服務預訂平台
|2
|京東
|09618
|4.97
|1388.2
|14.45
|內地電商龍頭之一
|3
|快手
|01024
|7.29
|573.5
|5.97
|內地短片社交及直播平台
|4
|Spotify
|美：SPOT
|0.17
|308.8
|3.22
|全球串流音樂巨頭
|5
|閱文
|00772
|5.87
|302.6
|3.15
|內地網絡文學及IP培育開發企業
|6
|SEA
|美：SE
|0.12
|215.2
|2.24
|營運東南亞最大電子商務平台之一Shopee
|7
|Krafton
|韓：259960
|0.07
|205.4
|2.14
|前身為藍洞遊戲開發室，曾製作著名遊戲絕地求生（PUBG）
|8
|嗶哩嗶哩
|09626
|0.44
|166.1
|1.73
|內地知名視頻彈幕網站
|9
|網石公司（Netmarble ）
|韓：251270
|0.15
|118.8
|1.24
|韓國遊戲開發商，曾製作《石器時代：起源》、《MARVEL未來之戰》及《七大罪》等
|10
|拼多多
|美：PDD
|0.19
|87.2
|0.91
|內地電商龍頭之一
|11
|京東 ADR
|美：JD
|0.15
|85.6
|0.89
|京東ADR持股
|12
|同程藝龍
|00780
|4.76
|71.9
|0.75
|內地旅遊產品預訂平台
|13
|Afterpay
|澳：APT
|0.14
|71.2
|0.74
|澳州金融科技公司、「先買後付」領域龍頭
|14
|Lilium NV
|美：LILM
|0.76
|46.2
|0.48
|德國飛行汽車企業
|15
|中金公司H股
|03908
|2.16
|45.6
|0.47
|內地最大投資銀行之一
|16
|Oxford Nanopore Technologies
|英：ONT
|0.63
|44.3
|0.46
|英國DNA測序設備的生物科技公司
|17
|易鑫
|02858
|35.15
|41.8
|0.44
|汽車金融交易平台
|18
|Farfetch
|美：FTCH
|0.17
|41.8
|0.44
|奢侈品電商
|19
|眾安在綫
|06060
|1.5
|40.3
|0.42
|互聯網保險公司
|20
|華納音樂集團
|美：WMG
|0.08
|26.2
|0.27
|環球知名唱片公司
|21
|聯易融科技
|09959
|3.17
|21.5
|0.22
|供應鏈金融科技SaaS企業
|22
|蔚來汽車
|美：NIO
|0.07
|16.6
|0.17
|內地新能源汽車企業
|23
|創夢天地
|01119
|2.49
|14.7
|0.15
|內地手遊發行商
|24
|貓眼娛樂
|01896
|1.57
|14.2
|0.15
|電影娛樂平台，電影門票預訂網站
|25
|貝殼找房
|美：BEKE
|0.08
|12.1
|0.13
|房屋出租資訊網站
|26
|華誼兄弟
|滬：300027
|2.2
|10.7
|0.11
|內地電影、電視劇製作公司
|#數據來源：彭博
|*以騰訊流通股份96.08億股推算
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記者：李哲毅