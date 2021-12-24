【電動車充電站】 Shell首個電動車充電站粉嶺開幕　於停車場及加油站提供充電設施

▲ 香港Shell（蜆殼）今天（24日）宣布，其首個Shell Recharge充電站於粉嶺逸峯正式開幕，為電動車駕駛人士提供電動車充電服務，成為香港首間提供電動車充電設施的油氣公司。（Shell提供圖片）

香港Shell（蜆殼）今天（24日）宣布，其首個Shell Recharge充電站於粉嶺逸峯正式開幕，為電動車駕駛人士提供電動車充電服務，成為香港首間提供電動車充電設施的油氣公司。

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Shell Recharge充電站裝設了兩台120kW的直流快速充電設備，為4個充電車位提供服務，充電速度為60-120kW，能為香港大部份的電動車於40至55分鐘內，由10%充電至80% 。

2022年1月首星期對外開放

粉嶺逸峯Shell Recharge充電站於開幕初期讓指定客戶優先體驗，預計於2022年1月首星期正式全面對外開放。駕駛人士可透過Shell Recharge網頁或即將推出的Shell Recharge流動應用程式預訂充電服務，節省排隊時間，並於網上付款。

明年於機場貨運中心 設站内電動車充電設施

Shell的發言人表示，在香港提供電動車充電設施，證明了品牌決心與社會同步發展，並於2050年前成為淨零排放能源企業。Shell亦計劃於2022年第一季，在其全新的機場貨運中心加油站，開設首個站内電動車充電設施，同時提供加油站及停車場充電設施。

另外，Shell期望於2025年前，擴展其全球電動車充電網絡至超過500,000個充電位置，其中30,000個公共充電位置，將設於Shell的零售服務站或第三方停車場。

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責任編輯：李智美