【奈雪的茶】推出虛擬人物品牌大使及NFT 奈雪的茶進軍元宇宙

近期元宇宙成為投資熱話，經營茶飲的奈雪的茶 （02150） 亦公布進軍該領域，公司公布，以虛擬人物「奈雪女孩NAYUKI」作為品牌大使，並推出「奈雪女孩NAYUKI」NFT盲盒。另外，公司已註冊了4款元宇宙主題商標。

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奈雪的茶進軍元宇宙，或希望提高在資本市場的估值，不過同時亦反映行業競爭激烈，企業需要想方法突圍而出。根據中國連鎖經營協會數據，2020年內地新茶飲門店總數已達到近38萬間，高端市場分別由奈雪的茶及喜茶兩分天下，各茶飲公司為吸引客流一直各出奇招，同時平衡品質與成本。

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