【科網監管】上半年度虧損擴大 內地電商平台蘑菇街再傳大幅裁員

在美國上市、內地電商平台蘑菇街（美：MOGU）傳大幅裁員，其中技術部門裁員比例達到八成，整體裁員三成，維護部門剩3人，產品部則剩兩人。公司早前公布截至2021年9月30日的2022財年上半年業績，收入按年跌30.8%至1.7億元（人民幣，下同），虧損則由去年同期的1.8億元擴大至4.1億元。

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今次並非公司第一次裁員，早於去年4月，公司已裁員近140人，由2019財年至2021財年，公司員工總人數由927人降至605元。近期當局多次推出措施監管直播電商，同時部分主播被追稅款，令行業估值重估。

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