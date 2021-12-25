【人民幣】中美央行政策料分化 惠譽預計明年人民幣走弱

評級機構預計，中國產品外需減弱，加上中美貨幣立場分化，將支持美元兌人民幣走夕，明年人民幣將走弱。該機構指，近期人民幣走強，與美元一同升值，而CFETS人民幣貿易加權匯率指數目前處於2015年面世以來最高的水平。

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惠譽認為，中國領導層對人民幣升值感到不安，近期加大力度壓制人民幣升勢。雖然由於內地出口增長強勁，以及內地遊客減少海外旅行，帶動人民幣走強，但惠譽指中國經常賬戶盈餘開始收窄，加上中美貨幣政策分化，利息收窄將刺激人民幣走弱。該機構預計人行將於明年下調實際政策利率，而美國聯儲局將加息。

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