【小米集團】下周二公布小米12 小米推出雙尺寸手機 影相速度預告全球第一快

小米集團 （01810） 將於下周二（28日）晚上7時半發布小米12系列。據內媒引述市場消息指，是次發布的3款新機分別包括小米12X、小米12、小米12 Pro，並預告小米12系列將首次使用高通新推的驍龍8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。

小米董事長雷軍指，新款手機正在向蘋果公司學習，新機將有一大一小雙尺寸選擇。另外，除了螢幕升級外，相機拍攝將有所突破，有望成為拍照速度第一快的手機。

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