【科網監管】俄羅斯指未刪除被禁內容 罰款谷歌臉書達數十億元

俄羅斯法院裁決對Google及Meta分別罰款72億盧布及20億盧布，指其未能刪除被禁內容，為俄羅斯對海外科技公司的最大罰單，亦反映當局加大對外國科網公司的監管。

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今年以來，俄羅斯政府指要維護數字主權，在數年前封禁跨平台即時通信軟年Telegram不果後，加大限制科技公司的力度，在本周當局亦向Twitter罰款300萬盧布。

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