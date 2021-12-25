【蘋果公司】不滿工作條件平安夜罷工 部分員工要求客戶平安夜不買蘋果

早前蘋果公司公開談論在公司工作的負面經歷，同時提倡公司進行改革，今年曾舉行#AppleToo運動，近日相關團體Apple Together又呼籲在平安夜罷工。

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雖然蘋果公司大部分員工在平安夜及聖誕節周末擁有假期，但零售及客服等前綫員工仍需工作，因此Apple Together要求公司提供更好的工作條件，包括更佳的工作場地、有薪病假、疫情防護及心理保健等。除了呼籲員工罷工，Apple Together亦要求客戶在平安夜不要在蘋果購物。

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