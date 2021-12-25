  • 21°C
香港時間 : 20211225日 (六) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】二手樓成交回暖 內地房地產銷售有望見底？

股樓投資 12:25 2021/12/25

分享：

根據內媒報道，北京、上海、深圳、廣州等城市樓市二手市場成交量明顯回升，多個城市二手房成交量止跌回升，甚至出現連升的情況。貝殼研究院指，受惠信貸環境改善，二手房成交量明顯反彈，部分城市貸款利率及存款周期仍有放鬆空間，料進一步刺激樓市回升。

同場加映    【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

除了一綫城市回暖，全國重點城市成交亦回升，10月以來，貝殼50城二手房成交量連續兩個月按月增加，而12月以來二手房成交量亦見增加，上半月日均成交較11月日均成交有所增加。

 

 

同場加映    【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 港股 廣州 二手市場 深圳 上海 北京

下一篇文章

【蘋果公司】荷蘭指涉壟斷行為需調整 違令將最高罰5000萬歐元 蘋果公司不服將上訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交
【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款