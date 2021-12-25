【內房危機】二手樓成交回暖 內地房地產銷售有望見底？

根據內媒報道，北京、上海、深圳、廣州等城市樓市二手市場成交量明顯回升，多個城市二手房成交量止跌回升，甚至出現連升的情況。貝殼研究院指，受惠信貸環境改善，二手房成交量明顯反彈，部分城市貸款利率及存款周期仍有放鬆空間，料進一步刺激樓市回升。

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除了一綫城市回暖，全國重點城市成交亦回升，10月以來，貝殼50城二手房成交量連續兩個月按月增加，而12月以來二手房成交量亦見增加，上半月日均成交較11月日均成交有所增加。

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