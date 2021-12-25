【蘋果公司】荷蘭指涉壟斷行為需調整 違令將最高罰5000萬歐元 蘋果公司不服將上訴

外媒報道，荷蘭最高競爭監管機構消費者及市場管理局（ACM）認為，蘋果公司（AAPL）旗下App Store涉及壟斷，需要進行調整。ACM指，蘋果App Store違反競爭法，如果不在2022年1月15日前進行調整，將面對最高5,000萬歐元的罰款。

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蘋果公司指，不同意ACM的指控，將提出上訴，又認為在荷蘭軟件分銷市場上，公司並不擁有支配地方。根據報道ACM在2019年已開始對蘋果公司進行調查，其後縮小調查範圍。

今年4月底，歐盟委員會指控蘋果App Store設定限制，迫使開發商使用蘋果自己的支付系統，並阻止開發商通知用戶有其他購買的方式。

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