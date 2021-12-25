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【NFT狂熱】坂本龍一名曲音符NFT炒價高60倍至4萬元　親筆手寫樂譜NFT叫價已達68萬元

股市 11:36 2021/12/25

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【NFT】坂本龍一名曲音符NFT炒價高60倍至4萬元　親筆手寫樂譜NFT叫價已高達63萬元

NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）熱潮席捲全球，吸引不少名人入局，被譽為「新音樂教父」的日本電影配樂大師坂本龍一亦推出NFT，將今年唯一的現場演奏的作品《Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021》的其中595個音符各自分拆成NFT出售，每個售價為1萬日圓（約680港元）。部份音符出售後即被買家轉售，炒價甚至高近60倍至60萬日圓（約4萬港元）。

除了595個音符，於平安夜起將坂本龍一《Merry Christmas Mr. Lawrence》首26小節親筆手寫樂譜NFT的權利於Adam by GMO拍賣，底價為10萬日圓，拍賣於25日11時59分結束，並是只限曾購買音符NFT的人才可參與競投。截至周五（24日）晚上9時42分左右，手寫樂譜NFT的叫價已高達1000萬日圓（約68.19萬港元）。

圖看坂本龍一名曲NFT熱烈程度

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內地官媒首次進軍NFT，推免費新聞數字藏品，看【下一頁】

坂本龍一將是次NFT計劃以「595 music notes」命名，拍賣品為坂本龍一今年7月底在日本東京 Bunkamura Studio 錄製電影配樂《Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021》的右手演奏部分，涉及96個小節，共595個音符將分拆成595個NFT 。

該批音符分為三個階段於Adam by GMO平台發售，首16個小節共190個音符的NFT在周二出售，第17至56小節共205個音符，以及57至96小節共200個音符的NFT則於周三及周四出售。全數NFT賣出，收益可達40萬元。

由於反應過於熱烈，音符NFT瞬間售罄，周二出售首批NFT時，平台服務器更一度發生故障，未能順利賣出所有音符NFT。

音符NFT炒價至少高4倍

不少買家購得音符NFT後即上架轉售，炒價最少高4至5倍，即約5萬至6萬日圓（約3400至4100港元），部份叫價更高至60萬日圓。以17-5音符為例，截至周五（24日）下午3時43分，已獲104口叫價，出手最高為60.35萬日圓（約4.11萬港元）。

據平台NFT智能合約條款，每次轉售，創作者（坂本龍一或其團隊）均可獲取20%的交易金額。

有趣的是，有買家設定天價放售手上音符，價格為「9,999,999,999,999,999日圓」，令人匪徒所思。

《Merry Christmas Mr. Lawrence》（戰場上的快樂聖誕）於1983年上映，由日本電影導演大島渚所執導，背景時二戰時期位於爪哇的日軍戰俘營，英軍戰俘（大衛寶兒飾）與日本士兵之間的故事。該電影最出名為當中的電影配樂及電影同名主題曲「Merry Christmas， Mr. Lawrence」，皆出自坂本龍一的創作，並一舉奠定其大師的地位。

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經濟 NFT 坂本龍一 拍賣 日圓

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