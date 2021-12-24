【美國疫情】紐約時代廣場除夕倒數限流 提兩大防疫要求

美國新冠肺炎疫情再度反彈，確診個案連日急升，當地多個州分重新收緊防疫措施。美國紐約市長白思豪周四（23日）表示，因應Omicron變種病毒肆虐，將縮減時代廣場除夕倒數活動規模，出席人士更需做好兩大防疫要求。

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白思豪（Bill de Blasio）周四指，由於Omicron變種疫情蔓延，將縮減時代廣場除夕倒數活動規模，參與倒數現場觀眾數目由原本5.8萬人、大減至限制1.5萬。此外，所有出席人士需要佩戴口罩及完全接種新冠疫苗，亦要在下午3點後才能進入倒數活動範圍。而5歲以下的兒童則必須由已接種新冠疫苗的成人陪同，才能參與現場倒數。

白思豪表示，額外的防疫措施將保障已接種新冠疫苗的人士安全及健康。

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候任市長亞當斯（Eric Adams）將於下月1日接任白思豪，他讚揚白思豪在應對Omicron變種時採取正確預防措施，並表示隨2022年到來，紐約民眾及遊客可享受時代廣場及紐約其他地方。

美國新冠肺炎疫情持續反彈，當地過去單日新增逾26.5萬宗確診，確診個案連續兩日突破20萬宗。紐約市過去單日新增近1.7萬宗確診。

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責任編輯：郭麗明