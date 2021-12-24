【大行點睇】未來或執行進取資產配置計劃 高盛維持騰訊買入評級

高盛發表報告，指騰訊控股 （00700） 分派實物京東 （09618） 股份，與騰訊選擇性退出投資的策略一致，同時看好公司在綫上遊戲、廣告、雲業務及金融科技業務的發展。

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高盛指騰訊目前有近260項投資，未來預計執行進取的資產配置計劃，以投資、退出投資、回購或派股回饋股東，維持盈利預測不變，但把目標價由742元降至733元，維持「買入」評級。

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