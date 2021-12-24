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H-1B簽證明年免面試 縮減等候時間清積壓

環球社會熱點 17:47 2021/12/24

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受新冠肺炎疫情影響，美國去年起已停止處理大多數簽證申請。美國國務院日前宣布，為加快處理現時積壓的簽證申請，將豁免明年申請部分非移民簽證的面試環節，當中包括H-1B工作簽證。

需求及人手不足 美澳聖誕節前取消數百航班 【下一頁】

美國國務院周四（23日）發表聲明，疫情大幅降低審批簽證的能力，隨全球旅行逐漸恢復，決定採取臨時措施，安全及有效地減少簽證等候時間，將容許各地領事官員於2022年審批簽證時豁免面試。

獲豁免面試包括H-1B工作簽證﹑學生簽證﹑臨時農業及非農業工作簽證﹑交換學生簽證及運動員﹑藝術家及藝人簽證。

【新冠疫苗】拜登強制接種令爭議 美最高法院受理 【下一頁】

國務院同時擴大領事官員豁免面試的權力，領事官員有權免除，在簽證到期前兩年內申請更新相同簽證人士的面試。

美國國務院自2020年3月起，受新冠疫情影響停止多數地方美國使館的恆常簽證事務。隨疫情陸續改善，簽證服務逐漸恢復，但維持有限度及按優先順序服務，導致積壓大量申請，等候時間變長。

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責任編輯：吳漢培

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