【科技一周回顧】華為首款豎折手機登場　CES爆退展潮

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

華為臨近年尾仍未打算停步，並於12月23日舉行冬季旗艦新品發布會。一如外界所料，率先登場的是華為首款採用上下翻蓋式的折疊手機Huawei P50 Pocket，搭載華為自家研發的HarmonyOS系統，內地即日起開賣。

<<【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場 實時感應頸椎變化、評估健康風險

科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕。但由於Omicron新變種病毒株擴散全球，多間科技大廠如亞馬遜（Amazon）、Meta、Twitter、Pinterest等，都表示在疫情考量下決定不參展。惟CES主辦單位消費者科技協會（CTA）依然「企硬」，強調明年CES會如期舉行。

<<【CES 2022】再有科企退出CES 主辦方：照常舉行無意推遲

科企Facebook突然在今年10月改名為Meta，原意為發展以「元宇宙優先」的願景。但根據雅虎財經的一項調查顯示，即使Facebook改名，以Meta之名重新出發，亦無法擺脫負評，甚至被過半數讀者票選為「年度最差公司」。

最近Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）熱遍全球，不少人都會在通訊軟件談論相關內容。不過，相信仍有部分人還未入場觀看，但又害怕被朋友劇透，即時通訊軟件Telegram的新功能相信就能幫到害怕遭劇透的你！近日，有網民發現，Telegram正在開發將信息打格功能，直到收件人點擊信息，才顯示其內容。

責任編輯：黃顯晴