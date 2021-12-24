【恒大危機】多間子公司涉及拖欠工資 恒大部分員工集體罷工

內地媒體報道，中國恒大 （03333） 旗下多間地方子公司出現拖欠工資、公積金及社保等，因此員工集體罷工。

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根據報道，湖南長沙恒大珺悅府工程部、恒大廣西公司、恒大山西公司等子公司，員工表示其公司拖欠工資、社保及公積金等，因此決定集體罷工，期間停辦所有業務，現時未有具體復工時間。

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