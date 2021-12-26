【iBond 】環球通脹急升溫　為何iBond 回報率仍只得兩厘多？

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疫後全球通脹升溫， 美國上月物價指數創近40年新高，英國通脹也飈至10年新高。通脹下，投資者紛紛追求高息產品，免財富被通脹蠶食。不過，與通脹掛鈎的iBond今年的回報亦只是兩厘多，到底原因何在？

iBond 利息以浮息或定息計算，當中會以較高者計算。浮息是參照當時政府統計處嘅綜合消費物價指數（CCPI），計算最近6個月嘅平均值；定息則保證每年回報至少2%。

雖然環球通脹升溫，但事實上本港的通脹仍相對溫和，11月的期本通脹率僅1.2%，當中的原因須要由計算通脹的一籃子貨品說起。根據本港統計處資料，當局會持續地搜集9個類別，共920項商品及服務的價格數據，來計算通脹。

眾所周知香港市民花在房屋的支出比例最高，因此在統計消費物價指數時，住屋的權數亦是最高，達到差不多約4成。第二及第三大重權則為食品（包括基本食品、外出用膳及外賣）及雜項服務，各佔約一成半。

因此，住屋開支的升跌對通脹率的影響可以說是舉足輕重。不過，值得留意，統計消費物價指數時，只有租金會被視為住戶一般所購買的消費商品及服務，樓價不會被計算。

根據差餉處《香港物業報告2021》，本港私人住宅租金在2020年上半年大幅下跌，至第三季回穩，但接近年底時重拾跌勢。第四季的整體租金較前一年低 6.7%。與市場的頂峰相比，售價較2019年第二季下跌 3.5%， 租 金 則 較 2019 年 第 三 季下跌 10.2%。

雖然當局計算消費物價指數時，不會單單考慮私樓房租，也會計算公屋租金，但差餉處的數據也部分解釋了為何本港通脹率相對全球保持在較低水平，故iBond今年派息率也是用「保底息率」計算。

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