【有盈退休】曾智華：買樓忌買「工潮樓」

購買自住物業，對大部分打工仔來說，是一生一世的投資，真是「不得有誤！」所以，對一切細節必須計較，包括地區、坐向、發展商記錄、品牌效應、設計、用料……絕對應查清查楚，小心考慮。尤其香港人喜歡買樓花，更是一大風險。因落成後若有大量貨不對辦地方要追討，一定十分麻煩。



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多年前，建築界專家好友F哥對我的忠告：「碌Sir，買樓忌買的其中一種，『工潮樓』！ 」甚麼是「工潮樓」？正是在建築期間，發生過工潮的樓宇。這些樓宇日後必定出現多多問題，業主必定被煩死。聽完好友的解說後，我立即看到家住街尾的一個超級大型樓盤「中到開巷」。2005年，當大型地盤如火如荼之際，突然爆出大新聞，紮鐵工人因沒有收到工資，決定大罷工。其中，2大工會團體工聯會及職工盟火速介入，立即將事件升温。

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即時令我想起F哥忠告：「但凡出現工潮的地盤，工人必定有諸多不滿才最後爆發。通常為各級判頭「拖糧」或「不找數」。若你是工人會點？除追討外，一定會報復。這種報復，等於埋下日後建築物出問題的因由！」「真是中到應。」2006年的工潮，最後雖一人退一步解決，但當樓盤2009年入夥時便大件事，新樓外牆全面滲水！



當然，對結構未必出現安全性危險。但口碑差劣，肯定影響樓價。就此，這個位於何文田，有豪華會所，勁大泳池的豪宅建築，永遠有空置單位求售外，更無法叫得到時價！最近，同一條街的頭段，又出現另一個「工潮樓盤」。雖然已落成，但地政總署遲遲不批出預售同意書。大股東淨陷入極大財困，四出找其他地產商接貨。究竟，2年前的一次工潮，建築工人埋下了甚麼「計時炸彈」？我經過，只內心講句：「千萬別搞我！」

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撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

責任編輯：陳詠妍

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