  • 19°C
香港時間 : 20211225日 (六) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：買樓忌買「工潮樓」

名人薈萃 08:06 2021/12/25

分享：

購買自住物業，對大部分打工仔來說，是一生一世的投資，真是「不得有誤！」所以，對一切細節必須計較，包括地區、坐向、發展商記錄、品牌效應、設計、用料……絕對應查清查楚，小心考慮。尤其香港人喜歡買樓花，更是一大風險。因落成後若有大量貨不對辦地方要追討，一定十分麻煩。
 

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂


多年前，建築界專家好友F哥對我的忠告：「碌Sir，買樓忌買的其中一種，『工潮樓』！ 」甚麼是「工潮樓」？正是在建築期間，發生過工潮的樓宇。這些樓宇日後必定出現多多問題，業主必定被煩死。聽完好友的解說後，我立即看到家住街尾的一個超級大型樓盤「中到開巷」。2005年，當大型地盤如火如荼之際，突然爆出大新聞，紮鐵工人因沒有收到工資，決定大罷工。其中，2大工會團體工聯會及職工盟火速介入，立即將事件升温。

聖誕假期唔想出去同人迫? 可安坐家中睇iM影片 過去一周推介，詳見【下一頁


即時令我想起F哥忠告：「但凡出現工潮的地盤，工人必定有諸多不滿才最後爆發。通常為各級判頭「拖糧」或「不找數」。若你是工人會點？除追討外，一定會報復。這種報復，等於埋下日後建築物出問題的因由！」「真是中到應。」2006年的工潮，最後雖一人退一步解決，但當樓盤2009年入夥時便大件事，新樓外牆全面滲水！


當然，對結構未必出現安全性危險。但口碑差劣，肯定影響樓價。就此，這個位於何文田，有豪華會所，勁大泳池的豪宅建築，永遠有空置單位求售外，更無法叫得到時價！最近，同一條街的頭段，又出現另一個「工潮樓盤」。雖然已落成，但地政總署遲遲不批出預售同意書。大股東淨陷入極大財困，四出找其他地產商接貨。究竟，2年前的一次工潮，建築工人埋下了甚麼「計時炸彈」？我經過，只內心講句：「千萬別搞我！」

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

責任編輯：陳詠妍

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

相關文章

【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
2021/10/16
【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
2021/10/30
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
2021/11/14
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：借稅貸買股票
2021/11/27
【有盈退休】曾智華：借稅貸買股票
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
2021/12/11
【有盈退休】曾智華：應否買港交所

你可能感興趣

【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
08:30 2021/10/16
【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
08:02 2021/10/30
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
18:11 2021/11/14
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
地產 物業 退休 豪宅 曾智華

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】山田錦 松本酒造．六
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交
【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款