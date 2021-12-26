【珍品拍賣】世上首條Merry Christmas手機短訊　以NFT形式賣出94.6萬元

▲ 世界上第一條手機短訊，近日於法國拍賣行Aguttes，以10.7萬歐元（約94.6萬港元）的價格，以NFT（非同質化代幣）形式出售。（Aguttes Twitter圖片）

世界上第一條手機短訊，近日於法國拍賣行Aguttes，以10.7萬歐元（約94.6萬港元）的價格，以NFT（非同質化代幣）形式出售。

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路透社報道，這則寫著Merry Christmas（聖誕節快樂）的短訊，是由一名英國工程師，於1992年12月3日，傳給歐洲電信龍頭沃達豐（Vodafone）的董事長。

32分鐘內出售 買家將收到數碼相框

據報道，拍賣行Aguttes當日僅花32分鐘，便將世界上第一封短訊（Short Message Service，SMS）以高價成交。拍賣行的代表指出，此NFT由一位匿名買家用加密貨幣「以太幣」（Ethereum）收購。該買家將會收到一個數碼相框，上面播放「世上第一封短訊」發送及接收的3D情景動畫。

有趣的是，在法國，NFT作為虛擬商品進行銷售是不合法的，所以拍賣行才將短訊放在數碼相框中，只顯示內容和通信協議。

29年前研發短訊功能

1992年，歐洲電信巨頭沃達豐（Vodafone）正研發一項新功能，希望讓其用戶可透過手機互傳訊息。其工程師Neil Papworth便用電腦打下訊息內容，傳送至董事長Richard Jarvis重達2公斤的攜帶型電話「Orbitel 901」上，為新功能作測試。而該款電話當時只能接收訊息，不具備回覆的功能。

多年後談及這項技術，Papworth表示，「當時我並不知道短訊服務在未來會如此流行，不僅促使表情符號（emoji）發展，也讓數百萬人使用通訊軟體。」他坦言，現在回頭看那則寫有Merry Christmas的短訊，他才意識到，自己當年的研發，已經成為手機發展史上的關鍵時刻。

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責任編輯：李智美