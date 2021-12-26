  • 16°C
香港時間 : 20211226日 (日) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【珍品拍賣】世上首條Merry Christmas手機短訊　以NFT形式賣出94.6萬元

14:00 2021/12/26

分享：

世界上第一條手機短訊，近日於法國拍賣行Aguttes，以10.7萬歐元（約94.6萬港元）的價格，以NFT（非同質化代幣）形式出售。（Aguttes Twitter圖片）

世界上第一條手機短訊，近日於法國拍賣行Aguttes，以10.7萬歐元（約94.6萬港元）的價格，以NFT（非同質化代幣）形式出售。

【聖誕禮物】NFT浪潮強勁　新世代為何送NFT做聖誕禮物？

路透社報道，這則寫著Merry Christmas（聖誕節快樂）的短訊，是由一名英國工程師，於1992年12月3日，傳給歐洲電信龍頭沃達豐（Vodafone）的董事長。

32分鐘內出售　買家將收到數碼相框

據報道，拍賣行Aguttes當日僅花32分鐘，便將世界上第一封短訊（Short Message Service，SMS）以高價成交。拍賣行的代表指出，此NFT由一位匿名買家用加密貨幣「以太幣」（Ethereum）收購。該買家將會收到一個數碼相框，上面播放「世上第一封短訊」發送及接收的3D情景動畫。

有趣的是，在法國，NFT作為虛擬商品進行銷售是不合法的，所以拍賣行才將短訊放在數碼相框中，只顯示內容和通信協議。

29年前研發短訊功能

1992年，歐洲電信巨頭沃達豐（Vodafone）正研發一項新功能，希望讓其用戶可透過手機互傳訊息。其工程師Neil Papworth便用電腦打下訊息內容，傳送至董事長Richard Jarvis重達2公斤的攜帶型電話「Orbitel 901」上，為新功能作測試。而該款電話當時只能接收訊息，不具備回覆的功能。

多年後談及這項技術，Papworth表示，「當時我並不知道短訊服務在未來會如此流行，不僅促使表情符號（emoji）發展，也讓數百萬人使用通訊軟體。」他坦言，現在回頭看那則寫有Merry Christmas的短訊，他才意識到，自己當年的研發，已經成為手機發展史上的關鍵時刻。

【創新科技】電視都可傳遞味道？　日本教授研發「可舔式電視」

【展覽商機】冬季購物節及冬日美食節今開鑼　搶購場內1元限量優惠

責任編輯：李智美

相關文章

【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
2021/11/06
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
【藝術市場】全球財富激增帶動藝術市場　紐約秋季藝術品拍賣創歷史新高
2021/11/25
【藝術市場】全球財富激增帶動藝術市場　紐約秋季藝術品拍賣創歷史新高
【珍品拍賣】Steve Jobs罕見簽名　蘋果Apple II使用手冊以600萬被投得（多圖）
2021/08/23
【珍品拍賣】Steve Jobs罕見簽名　蘋果Apple II使用手冊以600萬被投得（多圖）
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
2021/09/07
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣

你可能感興趣

【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
17:15 2021/11/06
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
【藝術市場】全球財富激增帶動藝術市場　紐約秋季藝術品拍賣創歷史新高
16:25 2021/11/25
【藝術市場】全球財富激增帶動藝術市場　紐約秋季藝術品拍賣創歷史新高
【珍品拍賣】Steve Jobs罕見簽名　蘋果Apple II使用手冊以600萬被投得（多圖）
15:15 2021/08/23
【珍品拍賣】Steve Jobs罕見簽名　蘋果Apple II使用手冊以600萬被投得（多圖）
法國 歐元 聖誕節 路透社 NFT Emoji 商品 3D 拍賣

下一篇文章

【ESG策略】南豐發展傳承上代格言　藉科技推進ESG項目理念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款