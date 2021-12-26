【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元

▲ 澳洲經濟漸收復疫情失地，市料或最快明年開始加息。

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去舊迎新，滙市中人正忙於為2022年作前瞻展望，3位名家不約而同力薦澳元為來年最值博外幣，主因澳洲經濟復甦勢頭勁，憧憬澳洲央行或急轉彎由鴿轉鹰。花旗專家指，市場偷步炒澳洲最快明年開始加息，而信銀國際料來年澳元兌美元或挑戰0.79高位。

專家又指，宜趁Omicron再疫襲澳洲，累澳元欲升乏力而伺機收集，開立定期存款先賺息。目前中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、富邦及集友7天有10厘，但不及滙豐（HSBC）的高息王11厘。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，2022年最看好澳元，因澳洲於疫情封鎖期間流失的工作崗位最近已恢復，目前失業率為4.6%，並逐漸接近充分就業。澳洲央行可能會在明年2月進一步縮減買債規模，並在5月份結束量化寬鬆計劃。

陳正犖又說，市場似乎預計澳洲央行在2022年將加息近75點子，相當於3次加息，並預測到2023年年中，利率為1.25厘，接近聯儲局的最終利率1.25至1.5厘，意味市場已反映澳洲央行和聯儲局中期利率水平趨向接近，亦限制了澳元兌美元的下行空間，料未來3個月澳元見0.72，半年至1年內再上試0.74，長綫目標更挑戰0.76。

澳央料Omicron不會破壞經濟復甦 考慮結束量寬【下一頁】

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，2022年最看好的外幣是澳元，因澳洲央行可能需要加快收緊貨幣政策，停止量寬及考慮加息，貨幣政策或出現的調整未被市場反映，最快料明年第二季加息。且料澳元兌美元明年高低位介乎0.7至0.79，明年底目標價為0.76。

上商研究部主管林俊泓亦對澳元看高一綫，基於澳洲經濟重啟、以至內地需求回暖所帶動，料明年底澳元見0.74。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源