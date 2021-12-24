【大行點睇】騰訊減持對基本面影響有限 大摩料京東或加大回購計劃

大摩發表報告，指騰訊控股 （00700） 公布實派京東 （09618） 股份作為特別中期股息，認為騰訊的減持行動，對京東投資情緒有所影響，短期影響京東股價。

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大摩預計，京東公布今年第四季業績後，會利用回購股份抵銷股份拋售壓力，甚至加大回購股份的規模。該行指，京東基本面不會因騰訊減持而有重大影響，而京東在所有電商企業之中，是供應鏈推動的平台，對客流的依賴較低，且京東應用程式的用戶增速亦較騰訊生態圈快。

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