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【大行點睇】騰訊減持對基本面影響有限 大摩料京東或加大回購計劃

股樓投資 16:54 2021/12/24

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大摩發表報告，指騰訊控股 （00700） 公布實派京東 （09618） 股份作為特別中期股息，認為騰訊的減持行動，對京東投資情緒有所影響，短期影響京東股價。

 

同場加映    【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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同場加映    【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

大摩預計，京東公布今年第四季業績後，會利用回購股份抵銷股份拋售壓力，甚至加大回購股份的規模。該行指，京東基本面不會因騰訊減持而有重大影響，而京東在所有電商企業之中，是供應鏈推動的平台，對客流的依賴較低，且京東應用程式的用戶增速亦較騰訊生態圈快。

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撰文 : 謝克迪, CFA

回購 京東集團—SW（09618） 港股 騰訊控股（00700）

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