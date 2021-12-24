【元宇宙】騰訊音樂推首個虛擬音樂嘉年華TMELAND 元宇宙聯乘跨年

「元宇宙」概念成熱潮，騰訊音樂宣布，將推出國內首個虛擬音樂嘉年華TMELAND，並已在TME旗下的QQ音樂等平台提供上綫預約頁面。跨年當日，音樂嘉年華更邀請了國內知名電音制作人Anti-General、全球百大DJ Vicetone、Luminn等知名音樂人，打造首個虛擬音樂節。

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根據介紹，TMELAND將聯乘元象 XVERSE自研技術，實現以業內首個雲端協同技術為創新驅動，​​​​​​為廣大樂迷及音樂人等用戶創造屬於自己的專屬虛擬形象，與此同時，亦有虛擬直播、虛擬演唱會等數碼場景。

用戶只要在除夕夜通過QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等音樂平台一鍵登錄TMELAND，即可體驗沈浸式體驗現實與虛擬結合的「未來音樂世界」。

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責任編輯：羅浩濂