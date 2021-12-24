  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】大圍半新盤開放式單位　四年樓價無升過　料蝕使費離場

股樓投資 17:02 2021/12/24

分享：

位於大圍半山的薈蕎，於2017年開售，隨着禁售期過去，屋苑的二手買賣增多，但部分單位業主往往只能平手走人，若連雜費計，更要蝕讓。中原地產黎宗文說，大圍薈蕎中層D07室，實用面積252平方呎，開放式間隔，日前以475萬元易手，實用呎價約18,849元。 

據了解，原業主於2017年以475萬元購入上述單位，持貨4年，現賬面平手離場。不過，若連稅、佣金計，預計蝕逾20萬元離場。

雋薈首批70伙全開放式　折實338.8萬起入場　發展商︰「都會生活價」【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

資料顯示，薈蕎位於大圍大埔公路大圍段7838號，遠離港鐵大圍站，於2018年12月開始入伙，建有2座，提供336個單位，實用面積由252平方呎起，至最貴1,075平方呎。 

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 薈蕎 中原地產

上一篇文章

【元宇宙】騰訊音樂推首個虛擬音樂嘉年華TMELAND 元宇宙聯乘跨年

下一篇文章

【大行點睇】騰訊減持對基本面影響有限 大摩料京東或加大回購計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款