【買樓理財】大圍半新盤開放式單位　四年樓價無升過　料蝕使費離場

位於大圍半山的薈蕎，於2017年開售，隨着禁售期過去，屋苑的二手買賣增多，但部分單位業主往往只能平手走人，若連雜費計，更要蝕讓。中原地產黎宗文說，大圍薈蕎中層D07室，實用面積252平方呎，開放式間隔，日前以475萬元易手，實用呎價約18,849元。

據了解，原業主於2017年以475萬元購入上述單位，持貨4年，現賬面平手離場。不過，若連稅、佣金計，預計蝕逾20萬元離場。

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資料顯示，薈蕎位於大圍大埔公路大圍段7838號，遠離港鐵大圍站，於2018年12月開始入伙，建有2座，提供336個單位，實用面積由252平方呎起，至最貴1,075平方呎。

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