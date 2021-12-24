【行車安全】美監管機構宣布調查後　Tesla稱車輛行駛時將暫停遊戲功能

據《路透》報道，美國國家公路交通安全管理局（U.S. National Highway Traffic Safety Administration）周四表示，電動車製造商特斯拉（Tesla）將禁止其汽車在行駛時，駕駛者使用前置觸控屏玩遊戲。

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在美國國家公路交通安全管理局周三宣布，將對特斯拉2017年以來售出的58萬輛電動車，展開安全調查後，特斯拉才公布此一措施。當局表示，這種被稱為「乘客遊戲」（Passenger Play）的功能，可能會分散駕駛者的注意力，並增加車禍風險。

美國國家公路交通安全管理局發言人在聲明中表示，特斯拉已通知她們，更新軟件後將鎖上「乘客播放」功能，並使其在車輛行駛時無法使用。

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《路透》提到美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）報告，使用特斯拉自動輔助駕駛模式（Autopilot）的汽車，於2018年在加州發生致命撞車事故，原因或因司機打手遊分散了其注意力。在發生一系列與系統和緊急泊車相關的事故後，美國國家公路交通安全管理局曾於8月，對76.5萬輛特斯拉汽車進行安全調查。

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