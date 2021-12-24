  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行車安全】美監管機構宣布調查後　Tesla稱車輛行駛時將暫停遊戲功能

環球政經 19:09 2021/12/24

分享：

據《路透》報道，美國國家公路交通安全管理局（U.S. National Highway Traffic Safety Administration）周四表示，電動車製造商特斯拉（Tesla）將禁止其汽車在行駛時，駕駛者使用前置觸控屏玩遊戲。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

在美國國家公路交通安全管理局周三宣布，將對特斯拉2017年以來售出的58萬輛電動車，展開安全調查後，特斯拉才公布此一措施。當局表示，這種被稱為「乘客遊戲」（Passenger Play）的功能，可能會分散駕駛者的注意力，並增加車禍風險。

美國國家公路交通安全管理局發言人在聲明中表示，特斯拉已通知她們，更新軟件後將鎖上「乘客播放」功能，並使其在車輛行駛時無法使用。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

《路透》提到美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）報告，使用特斯拉自動輔助駕駛模式（Autopilot）的汽車，於2018年在加州發生致命撞車事故，原因或因司機打手遊分散了其注意力。在發生一系列與系統和緊急泊車相關的事故後，美國國家公路交通安全管理局曾於8月，對76.5萬輛特斯拉汽車進行安全調查。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

經濟 汽車 電動車 遊戲 司機 Tesla 電玩手遊 運輸 美國 軟件

上一篇文章

【特別措施】參加者須已接種疫苗兼佩戴口罩 紐約時代廣場今年除夕倒數限流

下一篇文章

時尚裝修兼享永久海景　香港仔福群大樓低市價3%沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款