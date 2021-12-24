  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】或會有操縱疑慮　美SEC拒兩比特幣現貨ETF上市申請

股樓投資 18:09 2021/12/24

分享：

據《路透社》報道，美國證券交易委員會（SEC）周三（22日）否決了兩項提供比特幣現貨 ETF 的上市申請， 對加密貨幣市場的投資者造成不小打擊。

SEC表示，Valkyrie Bitcoin Fund和Kryptoin Bitcoin ETF Trust這兩家公司不符合防止欺詐和操縱行為以及保障投資者和公共利益的標準，因此不獲批准。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

SEC於今年10月批准了兩個比特幣期貨基金，ProShares Bitcoin Strategy ETF 和 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF，但就一直未有接受現貨比特幣基金的申請。上個月還駁回 VanEck 創建成立比特幣基金的申請，並於12月17日推遲了Grayscale Bitcoin Trust的類似申請。

儘管業內人士和證券交易所一直以來都希望這些產品能獲得SEC的批准，但SEC主席Gary Gensler和和一些投資人保護組織擔憂，這些資產缺乏監管，欺詐和操縱的可能性大增。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底　建議關注部分優質龍頭公司　【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

比特幣 美國 ETF 基金 期貨

下一篇文章

【大行點睇】未來或執行進取資產配置計劃 高盛維持騰訊買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款