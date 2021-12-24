【加密貨幣】或會有操縱疑慮　美SEC拒兩比特幣現貨ETF上市申請

據《路透社》報道，美國證券交易委員會（SEC）周三（22日）否決了兩項提供比特幣現貨 ETF 的上市申請， 對加密貨幣市場的投資者造成不小打擊。

SEC表示，Valkyrie Bitcoin Fund和Kryptoin Bitcoin ETF Trust這兩家公司不符合防止欺詐和操縱行為以及保障投資者和公共利益的標準，因此不獲批准。

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SEC於今年10月批准了兩個比特幣期貨基金，ProShares Bitcoin Strategy ETF 和 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF，但就一直未有接受現貨比特幣基金的申請。上個月還駁回 VanEck 創建成立比特幣基金的申請，並於12月17日推遲了Grayscale Bitcoin Trust的類似申請。

儘管業內人士和證券交易所一直以來都希望這些產品能獲得SEC的批准，但SEC主席Gary Gensler和和一些投資人保護組織擔憂，這些資產缺乏監管，欺詐和操縱的可能性大增。

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責任編輯：黃苑筠