▲ 【虛擬貨幣】2021年圍繞虛擬貨幣的社交媒體對話激增4倍 最受關注的是……

虛擬貨幣價格今年大起大跌，數據分析公司GlobalData表示，在Twitter、Reddit等社交媒體平台，圍繞虛擬貨幣話題的對話按年增加4倍。其中，Bitcoin比特幣為最受關注的虛擬貨幣。至於特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克 （Elon Musk）則是最有影響力的貢獻者之一，在比特幣及狗狗幣中起到催化劑作用。

第一位︰比特幣

截至2021年12月9日，於社交媒體話題數量最多的是比特幣，其中，美國證券交易委員會 （SEC） 批准首個美國比特幣期貨交易所交易基金進行交易後，比特幣於社交媒體中獲得了最高的討論，當時比特幣交易價格超過66000美元。

比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關 期貨ETF BITO再升逾3%，詳情請看【下一頁】

另外，馬斯克於Twitter發推文稱，因擔心加密採礦的環境成本，反口不接受比特幣購買特斯拉汽車時，社交媒體的討論亦激增。

Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元，詳情請看【下一頁】

第二位︰以太幣

以太幣表現超過比特幣時，圍繞以太幣的社交媒體對話便會飈升。另外，當以太幣獲大肆宣布為最大的元宇宙代幣，並最常用於虛擬土地時，討論亦有所增加。

第三位︰狗狗幣

狗狗幣成為第三大討論最多的虛擬貨幣，社交媒體對話按年飈升逾80倍。其中，馬斯克表示SpaceX於2022第一季發射「DOGE-1 登月任務」，且接受以狗狗幣作為付款方式時，圍繞狗狗幣的討論激增。

SpaceX明年首季發射「DOGE-1 登月任務」 接受以狗狗幣作為付款方式， 詳情請看︰【下一頁】

至於最近社交媒體圍繞狗狗幣的激烈討論，亦是由馬斯克所帶起。馬斯克發文指，Tesla將會在部分商品接受以狗狗幣支付。

馬斯克：Tesla部分商品將可用狗狗幣支付、DOGE即彈3成 曾稱支付功能更勝比特幣，詳情請看【下一頁】

另外，Polkadot、Binance Coin、Tether、Solana及Shiba Inu（柴犬幣）分別是社交媒體討論中其他最受關注的虛擬貨幣，其中柴犬幣的社交媒體對話今年飆升逾160倍，增幅最高。

責任編輯︰梁浩碩