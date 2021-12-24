【實用秘技】蘋果聖誕前夕推教學影片　送上10個實用小技巧（多圖+影片）

▲ 蘋果在節日前夕於YouTube平台發布影片，親自教授10個iPhone實用小技巧，包括如何在鎖定屏幕下開啟相機、掃描文件等。（YouTube截圖）

臨近聖誕，蘋果（Apple）為一眾「果迷」送上聖誕禮物！品牌在節日前夕於YouTube平台發布影片，親自教授10個iPhone實用小技巧，包括如何在鎖定屏幕下開啟相機、掃描文件等。

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以下官方影片中提到的10個iPhone實用小技巧：

（1）滑一下即可修改計算機數字

使用計算機若輸入錯誤或想重新計算，可以在數字上左右滑動，即可刪除數字，重新輸入數字。

（2）釘選iMessages訊息

傳送iMessage訊息，如有重要資訊要紀錄，可長按該則訊息選擇「釘選」。

（3）Home畫面堆疊Widgets

於iOS 14新增的桌面小工具（Widgets）功能，提供「堆疊」擺放的方式，可以將兩個小工具拖曳疊放在一起，就可以在一個區塊擺放最多10個小工具。透過上下滑動切換顯示，讓桌面保持整潔。

（4）同時選取多張照片至另一App

若想將多張照片分享到另一款App，可以先長按第一張照片，將其先拖放到一旁，手指不要離開屏幕，接著用其他手指去長按其餘要分享的照片，內容會被疊加，可一次拖曳多張照片。

（5）替代文字功能

若想加快打字速度，可以在「設定」＞「一般」＞「鍵盤」內選擇「替代文字」，可以自行建立常用的簡寫，例如官方舉例「Know what I mean?」這個句子可設定成「Kwim」，只要輸入這4個字母，就能迅速打出完整句子。

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（6）極速開啟相機

在屏幕鎖定下，只要用手指向左滑，就能迅速開起相機，無需解鎖。

（7）掃描文件功能

在iOS 15的備忘錄App，用戶可以選擇相機按鈕內的「掃描文件」，iPhone會自動擷取、截圖文字內容。

（8）Live Text功能

iOS 15在更新後相機增添Live Text功能，可以對準菜單、文件拍攝，並擷取畫面中的文字，進行複製貼上等動作。

（9）速看相簿時間軸

在相簿內，用戶可以點選最上方，讓時間軸直接跳到最早的時間，而點選左下角的「圖像」按鈕，則會回到最新的時間軸。

（10）快速搜尋頁面

從主頁的屏幕往下滑，可開啟快速搜尋頁面，即可尋找要啟動的App，或直接搜尋網頁資訊。

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責任編輯：廖淑瑩